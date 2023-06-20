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THY ödüle doymuyor! 8’inci kez 'Avrupa’nın En İyisi’ seçildi

Türk Hava Yolları, 8’inci kez 'Avrupa’nın En iyi Hava Yolu’ ödülünü alırken ayrıyetten ‘Dünyanın En iyi Business Sınıfı İkram Servisi’, ‘Dünyanın En iyi Ekonomi Sınıfı İkram Servisi’, ‘Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu’ ve ‘’Avrupa’nın En İyi Ekonomi Servis Koltuğu’’ ödüllerine de layık görüldü.

Ekleme: 20.06.2023 - 14:22 Güncelleme: 20.06.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
THY ödüle doymuyor! 8’inci kez 'Avrupa’nın En İyisi’ seçildi
Türk Hava Yolları, Dünya Hava Yolları Ödülleri'nde sekizinci kez 'Avrupa'nın En iyi Hava Yolu' ödülünü aldı.

Ödüller, Paris Air and Space Museum'da düzenlenen ve "Havacılık Endüstrisinin Oscar'ları" olarak bilinen bir etkinlik ile duyuruldu. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince dillerinde sunulan 2022 – 2023 Skytrax (Uluslararası Hava Taşımacılığı Derecelendirme Kurumu) ödülleri anketinde 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20,23 milyon cevap değerlendirildi ve kazananlar 325 hava yolu arasından belirlendi. Türk Hava Yolları ayrıca 'Dünyanın En iyi Business Sınıfı İkram Servisi', 'Dünyanın En iyi Ekonomi Sınıfı İkram Servisi', 'Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' ve ''Avrupa'nın En İyi Ekonomi Servis Koltuğu'' ödüllerine layık görüldü.

Kazanılan ödüllerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sekizinci kez Avrupa'nın En İyi Hava Yolu ödülüne layık görüldüğümüz için gururluyuz. Bu ödül, bayrak taşıyıcı markamızın sektördeki liderlik pozisyonunun güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türk Hava Yolları ailesi olarak, Skytrax tarafından düzenlenen oylamada Güney Avrupa'nın En iyi Hava Yolu seçildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızı her alanda geliştirmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise "Türk Hava Yolları için ödüller konusunda harika bir yıl oldu ve sekizinci kez Avrupa'nın En İyi Havayolu olarak birincilik ödülünü almak muhteşem bir başarı. En İyi Business Sınıfı İkram ve En İyi Ekonomi Sınıfı İkram ödülleri, Türk Hava Yolları'nın müşteriler arasında neden bu kadar popüler olduğunun altını çiziyor ve havayolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır" ifadelerini kullandı.
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