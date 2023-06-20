Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu! 9 gözaltı

Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda haklarında ByLock tespitleri ve sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün sabah saat 06.00'da Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.Yapılan operasyonda haklarında ByLock tespitleri ve sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.