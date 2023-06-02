Ümit Özdağ'dan provokatif sözler: 'Sığınmacıları devlet yollamazsa millet yollayacak'

Kurulduğu günden beri sığınmacılara yönelik ayrımcı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu hassas konuyu kaşımaya etmeye devam ediyor. Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı paylaşım taraftarlarını harekete geçirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılara yönelik sert söylemlerini sürdürüyor.Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 sene önce bir bakan yardımcısı ile arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı paylaştı.YİNE TAHRİK ETTİÜmit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'3 sene önce Dışişleri Bakanlığı'nda bir bakan yardımcısına Hatay'daki Suriyeli istilası ve 'Biz gitmeyeceğiz, Türkler gidecek' şeklindeki propaganda çalışmaları konusunda bilgi verdim. Daha sonra TBMM'de bu bakan yardımcısının Suriyelileri vatandaşlık verilmesine yardımcı olduğunu öğrendim. Güzel yurdumuz ayağımızın altından ihanetle kayıyor. Sonunda devlet yollamaz ise millet yollayacak. Zafer Partisi devlet yollasın mücadelesi veriyor.'Bu tweetin ardından kendisini Zafer Partili olarak tanımlayan birçok hesap, bu açıklamayı talimat kabul edip sokağa çıkmaktan bahsetti. İşte o tweetler: