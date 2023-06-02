Borcu olanlara 12 taksit imkanı! Bakanlık duyurdu

Buna göre ek verginin ilki kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği nisan ayında, ikincisi ise ağustos ayında olmak üzere 2 taksitte ödenmesi gerekirken, yeni genelge sonrasında ek verginin taksitlendirilebileceği bildirildi.Ek vergi tutarları şirketlerin sermayelerini aşan miktarlara ulaşırken, şirketler ise bu tutarları ödemekte zorlanmaya başlamıştı. Maliye Bakanlığının yayımladığı yeni tahsilat iç genelgesi ile kurumlara ek verginin 12 aya kadar taksitlendirme imkan sağlandı.