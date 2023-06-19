TÜRK-İş'ten açıklama! Ara zam pazarlıkları hızlandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2. toplantısı sona erdi. İlk açıklama TÜRK-İş'ten geldi. Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa sürede açıklanaması bekleniyor. '2023 Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası masaya hangi rakamlar geldi? Asgari ücrete ara zam ile birlikte tüm çalışanların geliri artacak. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücrete zam konusunda TÜRK-İş, TİSK ve hükümetin görüşmeleri sonrası son dokunuş Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Yeni asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? Türkiye o saate kilitlendi. İşte asgari ücrette son durum...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da başladı.7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına saat 10.19 itibarıyla başladı.Görüşme saat 12:25 sıralarında sona erdi.Türk İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan açıklama:Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafında herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz.Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, tarafların ara zam rakamına dair pazarlık yürütmeleri bekleniyordu.Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.