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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 19.06.2023 - 17:38 Güncelleme: 19.06.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!Sakarya’nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.B. idaresindeki 34 SL 6767 plakalı otomobil ile anayola çıkış yapan C.A. idaresindeki 34 UD 3887 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatırken 5 kişinin yaralandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin ana yola çıktığı sırada diğer diğer otomobille çarpışması yer alıyor.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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