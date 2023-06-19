Haliç eski günlerine geri döndü! Kötü koku ve renk değişimi isyan ettirdi

Altın Boynuz olarak bilinen Haliç, İstanbul'un simgeleri arasında yer alıyor.Bir zamanlar çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle yanından bile geçilmeyen Haliç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde temizlenmeye başlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde temizlenen Haliç, yüzülebilecek hale geldi.Çevresine lüks otellerin yapıldığı ve uzun süren temizliğinin ardından gözde haline gelen Haliç, belediye el değiştirdikten sonra eski günlerine dönmeye başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sevdası nedeniyle miting miting gezdi.Bu yüzden uzun bir İstanbul'a uğramayan İmamoğlu, şehirde olduğu zamanlarda ise temizlikle de pek ilgilenmiyor.Altın Boynuz Haliç'in yeniden eski haline dönmesi de bunun en büyük kanıtı oldu.İstanbul'un önemli noktalarından biri olan 'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.Nurcan Öztürk, “Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu.4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz.” dedi.Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise “Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şu an memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi” diye konuştu.