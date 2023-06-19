FETÖ'cü Zekeriya Cerit tutuklandı...

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’da gerçekleştirin operasyonda, gri kategoride aranan Türkmenistan mahrem imamlarından olan FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cerit’in İstanbul’dayken terör örgütünün Marmara Bölgesi'ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van’da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı öğrenildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının saklandıkları gaybubet/hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi.TÜRKMENİSTAN İMANLARINDANİstanbul'da terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı. Ayrıca Cerit'in İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Zekeriye Cerit tutuklanarak cezaevine gönderildi.