Ticaret Bakanlığı'ndan 'E-Ticaret’te Sipariş İptalleri' için önemli açıklama
Son günlerde gündeme gelen 'E-Ticaret’te Sipariş İptalleri' konusunda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcilerini vatandaşları mağdur etmemeleri konusunda uyardı.
Son günlerde gündeme gelen 'E-Ticaret'te Sipariş İptalleri' konusunda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcilerini vatandaşları mağdur etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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