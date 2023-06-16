Ali Yerlikaya paylaştı! Aranan 3 bin 97 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Güvenlik güçleri, huzur ve asayişin sağlanması adına operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.Narkotik operasyonlarının yanı sıra aranması olan hükümlüler de eş zamanlı baskınlarla yakayı ele veriyor.Son olarak gerçekleştirilen başarılı bir operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde düzenlenen aranan şahıslar uygulamasına ilişkin bilgi verdi.Yerlikaya; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eş zamanlı operasyonlarında bin 190'ı hükümlü bin 907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını bildirdi.Yapılan açıklamada şöyle denildi:Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 8 bin 780 ekip, 3 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda; bin 190'ı hükümlü bin 907'si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahıs yakalandı. Ayrıca 7'si çocuk 16 kayıp bulundu. Operasyona katılan, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı kahramanlarımızı tebrik ediyorum.