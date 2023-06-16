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AK Partili çocuğa hakaretler yağdırmıştı: İşte istenen ceza

İstanbul Sultangazi'de fırıncı Kadir Y., AK Partili çocuğa hakaretler yağdırdı. "Köpeklere ekmek satmıyoruz" sözleri tüm Türkiye'den tepki aldı. Dükkanı mühürlenen ve tutuklanan Kadir Y. hakkında iddianame hazırlandı. İşte istenen ceza…

Ekleme: 16.06.2023 - 16:26 Güncelleme: 16.06.2023 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
AK Partili çocuğa hakaretler yağdırmıştı: İşte istenen ceza
İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde bir dükkana ekmek almak için giden çocuk, AK Partili olduğu anlaşılınca dükkan sahibinin hakaretlerine maruz kaldı. Fırıncı, 'Reis' dediği için 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaretler yağdırdı.

28 Mayıs'ta yaşanan olaya tüm Türkiye'den tepki aldı. Olay sonrası dükkanı mühürlenen ve tutuklanan fırıncı Kadir Y. hakkında soruşturma tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Mayıs 2023 gecesi bir fırındaki çalışanın dükkana gelen bazı kişilerle tartıştığı, tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görüldüğü, videoda geçen konuşmalarda 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklinde hakaret ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İddianamede şüpheli Kadir Y.'nin savunması da yer aldı. Buna göre Kadir Y., şüphelinin olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını, tehdit etmediğini açıkladı.

İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Y.'nin mağdura hitaben 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklindeki sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere yönelik söyleminin sosyal medyada fazla gündem olmasıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, 'Nerede benim bıçağım, ver bıçağımı' dedikten sonra ise eline bıçak alarak mağdur ve müştekiyi tehdit ettiği aktarıldı.

İddianamede şüpheli Kadir Y.'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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