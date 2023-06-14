Pandemi Döneminde Sıkıldı, 3 Yil Sonra Avrupa'dan Birincilikle Döndü

Izmir'de yasayan ve Cihat Kora Anadolu Lisesi 9. sinif ögrencisi olan 15 yasindaki Efe Öksüz, henüz 8 yasindayken babasinin kendisine aldigi mini orgla müzige ilk adimini atti. Bu hevesinden vazgeçen Efe, orgunu kaldirarak yataginin altina koydu. 3 yil önce 6'inci sinif ögrencisiyken dünyayi kasip kavuran korona virüs pandemisi sebebiyle cani sikilan Efe Öksüz, orgunu yeniden gün yüzüne çikardi. Internetten izledigi egitim videolariyla kendisini gelistiren Efe, babasi Tahsin Öksüz'ün de dikkatini çekti. Ogluna elektronik bir piyano alan Tahsin Öksüz, daha sonra ders almasi ve kendisini gelistirmesi için, piyano ve san egitmeni Esra Yüce ile Efe'yi tanistirdi.Can sikintisindan Avrupa sampiyonlugunaEvde cani sıkıldığı için çaldigi orgla baslayan müzik serüveni, Esra Yüce'den alinan egitimle taçlandi ve bir yillik egitimin ardindan Efe Öksüz, Italya'nin Taronto kentinde düzenlenen yarismaya basvurdu. '11. International Music Competition For Youth Dinu Lipatti' yarismasina katilan Efe, 180 kisi içerisinde kendi yas ve kategorisinden birincilikle yurda döndü. Annesi Öznur ve babasi Tahsin Öksüz ile birlikte sampiyonluk gururu yasayan Efe, önümüzdeki süreçte de doktorluk mesleginin yani sira müzisyen kimligini sürdürmek ve Avrupa'da büyük konserler vermeyi hedefledigini söyledi.'Yatagimin altinda yillardir duran bir org vardi onu çikardim'3 yil önce pandemiden dolayi evde kalmaktan sikildigini, müzige de böyle ilgi sardigini söyleyen Efe Öksüz, yarismadan birincilikle ayrildigi için duydugu mutlugu anlatti. Öksüz, 'Yaklasik 3 yildir piyano çaliyorum. Aslinda ilk olarak sekiz yasinda baslamistim ama sonra biraktim. Daha sonra pandemi döneminde, 6'inci siniftayken eve kapandigimiz için çok sıkılmıştım ve yatagimin altinda yillardir duran bir org vardi onu çikardim. Internetten izledigim videolar sayesinde yeniden çalmaya baslayinca babam bana elektronik piyano aldi. Babam bendeki yetenegi fark edince Esra Hoca ile iletisime geçti ve yaklasik bir yildir da kendisiyle çalisiyoruz. Italya'da bir piyano yarismasi oldugunu da Esra Hoca'dan ögrenmistim ve ilk duydugumda çok sevindim. Güzel bir etkinlik, uluslararasi bir yarismaydi. Rakiplerim de gayet yetenekli ve zorluydu. Oradan da birincilikle ayrildigim için çok mutlu oldum' dedi.'Daha fazla yarismaya katilip birincilikler elde etmek istiyorum'Ilerideki hedeflerinden de bahseden Efe Öksüz, 'Piyano çalarken huzur hissediyorum, özgürlük hissediyorum. Notalara istedigim gibi bastigim için özgür hissederim. Ve piyano çalmak gerçekten çok güzel ve huzur verici bir sey. Hayalim de önce doktor olmak; doktorlugun yaninda da piyanoda kendimi daha da gelistirerek konserler vermek var. Daha fazla yarismaya katilip birincilikler elde etmek istiyorum' diye konustu.'Ekstrem bir yetenek oldugunu düsünüyorum'Italya'da egitim alip Türkiye'de bir çok yetenekli ögrenciye piyano ve san dersi veren, Efe'nin hocasi Esra Yüce de, Efe Öksüz ile 1 yildir çalistiklarini ve kendisinin inanilmaz yetenekleri oldugunu dile getirdi. Yüce, 'Efe çok yetenekli ögrencilerimden biri. Ekstrem bir yetenek oldugunu düsünüyorum. Uluslararasi bir müzik yarismasindan birincilikle döndü. Bizi de çok mutlu etti; gururlandirdi. Biz bu yarismaya hazirlik sürecimizde çok disiplinli çalistik. Haftada üç kez bulustugumuzu bilirim ve Efe bana çok büyük bir yetenekle çalistigimizi hissettirdi. Kisa zamanda büyük bir repertuvar hazirladik. Efe gerçekten de çok yetenekli bir ögrenci. Yani onu eger 8 yasindayken tanisaydim, kendisi Fazil Say kadar yetenekli bir müzisyen olabilirdi. Ama yine de bunun için geç olmadigini düsünüyorum' açiklamasinda bulundu.