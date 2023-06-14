NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş İsveç açıklaması: Erdoğan ile görüştüm .

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi. .

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.Ayrıntılar geliyor...