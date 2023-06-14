İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, oyuncu Eda Ece'nin dün akşam ödül aldığı bir törende depremzedelere yönelik sözlerine sert çıkarak eleştirilerde bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saymaz, “Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı' adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden” diye yazdı.Eda Ece'den ödül konuşması sırasında tepki çeken, “Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!” sözlerine ilişkin açıklama gelmişti. Eda Ece yayımladığı videoda, şunları kaydetmişti:'Bir iş birliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum.'