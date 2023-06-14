Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini olayları ile ilgili operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Gaziantep ve Mersin'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.Operasyonda 4 işletmeye toplam 271 bin 500 TL, 330 şahıs hakkında ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.