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Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Şarkıcı Melike Şahin dün katıldığı etkinlikte yaptığı ödül konuşmasında LGBT savunuculuğuna soyundu. "Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş." sözleriyle sapkınlığa destek çıkan Şahin'in sapkın propagandasına ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi. Belediye, LGBT savunuculuğu yapan şarkıcı Melike Şahin'in 22 Temmuz'daki Bursa konserini iptal ettiğini duyurdu.

Ekleme: 14.06.2023 - 22:37 Güncelleme: 14.06.2023 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Milli ve manevi değerleri karalamak isteyenlerin kendine mesken edindiği ödül törenleri bir kez daha skandala sahne oldu.

Şarkıcı Melike Şahin, Elle dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazandı. Ödül konuşması için sahneye çıkan Şahin, yaptığı konuşmada LGBT sapkınlığına destek çıktı.

Şahin, "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek.


"Bütün lubunyalar incinmiş"

Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." ifadeleriyle LGBT savunuculuğu yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin'in konserini iptal etti

Sapkınlığı savunan Melike Şahin'e cevabı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi verdi. Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla LGBT'ye destek çıkan Şahin'in 22 Temmuz'daki konserini iptal ettiğini duyurdu.

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