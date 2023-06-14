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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 5.435,44 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile taş, toprak oldu.

Ekleme: 14.06.2023 - 13:24 Güncelleme: 14.06.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,40 puan artarak 5.435,44'e çıktı. Toplam işlem hacmi 34,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile taş, toprak oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün, Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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