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Bakan Göktaş açıkladı: 2.4 milyar lira hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL'yi hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Ekleme: 14.06.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş açıkladı: 2.4 milyar lira hesaplara yatmaya başladıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

''Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.''
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