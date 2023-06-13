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Kızılay açıkladı: Düzenli bağışçı sayısı 822 bini aştı!

Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla da hayati öneme sahip kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulayarak 2023 dönemine ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre, ilk kez kan bağışında bulunanların sayısı 360 bini aştığı 2023 yılı döneminde düzenli bağışçı sayısı ise 822 binin üzerinde bulunuyor. ..

Ekleme: 13.06.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.06.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Kızılay açıkladı: Düzenli bağışçı sayısı 822 bini aştı!Gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür etmek ve kan bağışına farkındalık oluşturmak üzere her yıl 14 Haziran tarihinde 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yılın sloganı ise 'Kan ver, plazma ver, hayatı paylaş, sık sık paylaş' olarak belirlendi. Kan Bağışçıları Günü'ne özel herkesi kan bağış merkezlerine davet eden Türk Kızılay, kan bağışlarında 19-25 yaş aralığında farkındalığın arttığına dikkat çekti.

GENÇLERİN KAN BAĞIŞI FARKINDALIĞI YÜKSEK

Kızılay'dan 2023 verilerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 binin üzerinde ünite kan bağışı yapılırken kan bağışlarındaki farkındalık genç grup olan 19-25 yaş aralığında yüksek seyrediyor. İlk kez kan bağışında bulunan vatandaşların sayısının 360 bini aştığı 2023 yılı döneminde düzenli bağışçı sayısı ise 822 binin üzerinde bulunuyor. Kadın bağışçıların oranı yüzde 13 civarında gerçekleşirken erkeklerin bağışı ise yüzde 87'lik bir oran oluşturuyor. Eğitim sıralamasında ise en çok kan bağışlayanlar lise mezunlarından oluşurken bunu lisans ve ilkokul mezunları takip ediyor' denildi.

AKTİF KÖK HÜCRE ADAYI 980 BİNE YAKLAŞTI

Kök hücre bağışlarına ilişkin de veriler paylaşan Kızılay, 'Kemik iliği nakli gerektiren tedavilerde önemli bir rol oynayan kök hücre bağışları da gün geçtikçe artıyor. Aktif kök hücre adayı 980 bine yaklaşırken 2023'nin ilk yarısında 48 bin kök hücre bağışçı adayı kayıt edildi. Kök hücre bağışları için en fazla Ege, Orta Akdeniz ve Güney Marmara bölgelerinde aday kaydı yapılırken bugüne kadar bağış yapanların yüzde 40'ını kadınlar, yüzde 60'ını da erkekler oluşturuyor' bilgilerini paylaştı.
14 Haziran tarihi, A-B-O kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner'in doğum günüdür. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönüllü kan bağışçılarına 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' olarak atfedildi.


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