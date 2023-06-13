Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu! Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.Hangi alanlarda neler yaptık, neler yapıyoruz, gerek ikili baş başa yaptığımız görüşmeyi özetledi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmenin özentini gayet güzel bir biçimde sundular. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Burada bir tezimiz var. O da şudur, bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla bulunması dünyaya bir mesajdır. Aynı şekilde bende refikamla bir ziyaret gerçekleştirmiş bulunuyorum.Biz sürekli zaten, başbakanlığımızdan bu yana hep yaşadık, yaşıyoruz. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Şimdi atacağımız adımlardan bir tanesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'dir. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversite kurmanın geciktiğini gördük. Türk gençleri Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.Enerji alanında da yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu konuda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bunun çalışmaları yapıldı. Enerji konusunda Avrupa, Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda çok telaşlılar. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapıyoruz.Savunma Sanayinde atacağımız adımlarla birlikte, eğitimi konusunda üzerimize düşen bir görev var.Önemli alanlardan bir tanesi de, tarım hayvancılık.Şuşa bildirgesinde olduğu gibi, o beyannamenin içinde neler varsa, devam ettirmeye olan inancımız tamdır.En çok üzerinde durduğumuz, Zengezur olayı. Bu bize 2 önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda atılacak adımla, Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda çok güçlü bir hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak. Yol medeniyettir. Şu anda Azerbaycan'ın da savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır. Bunlar Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra nasıl gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor.