Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Düşman olmaya mahkum değiliz

Yunanistan'da 25 Haziran'da yapılacak ikinci tur genel seçimler çerçevesinde partilerin çalışmaları devam ediyor.Eski Başbakan ve Yeni Demokrasi (ND) Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti.Destekçilerine seslenen Miçotakis, Ankara ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.'Leros'tan Türkiye'ye bir kez daha dostluk mesajı göndermek istiyorum.' diyen Miçotakis, 'Düşman olmaya, sürekli bir gerilim ortamı yaşamaya mahkum değiliz.' ifadesini kullandı.Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları çözme yönünde bir eğilim gösteren Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Tek sorunumuz olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması sorunu, ancak dostluk ilişkisi içinde ve uluslararası hukuka dayalı olarak çözülebilir.Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, yaklaşan seçimlere de değindiği konuşmasında şunları söyledi:Ülkenin istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var. ND, Parlamento'da güvenli bir çoğunluğa sahip olmalı ve bunu başaracak.21 Mayıs seçimlerinde basit orantılılık seçim sistemi uygulanmasaydı zaten çoğunluğa sahip olacaktık. Bugün halihazırda istikrarlı bir hükümetimiz olurdu. Önemli değil, bir sonraki seçimden sonra yapacağız.