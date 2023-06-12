İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti!

İYİ Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa ettiğini uyurdu.

eçimlerin ardından İYİ Parti'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. Son olarak İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın ardından; İYİ Parti'nin kurucularından ve İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partisinden istifa ettiğini açıkladı.



İstifasını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi.



"PARTİSİZ MUHALEFET' SAFLARINA KATILMIŞ BULUNUYORUM"

Andican, "'Partisiz muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.