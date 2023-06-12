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Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!

Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!

Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
Ekleme: 12.06.2023 - 12:41 Güncelleme: 12.06.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 356 milyonluk vurgunla ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına bugün devam edildi.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in cezaevinden getirildiği duruşma, saat 10.40 sıralarında başladı.

Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!

İLK SÖZÜ 'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM' OLDU
Duruşmada uzun bir savunma yapacağını söyleyen sanık Özer, 'Daha önce şirket yönetiyordum, aylık gelirimi hatırlamıyorum. Bugün burada 2 yıldır üzerime atılan iftiralara cevap vericeğim.

Bu durum üzerimde ağır bir yük oluşturuyor. Medya ve iddianamedeki iddialar asılsızdır. Kimseyi dolandırmadım, bana kumpas yapıldı. Savunmamda tüm her şeyi detaylı anlatacağım' sözleriyle savunmasına başladı.

Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!

THODEX'İN KURULUŞ SÜRECİNDEN BAŞLADI
Özer devamında, 'Ticaret hayatıma e-ticaretle başlamıştım. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim.

Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi.

Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını farkettim ve bu alanda büyümeye karar verdim. 2017 yılında 400 bin lira sermaye ile şişli bomontide bir yer tuttum ve çalışmalara başladık.


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Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
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