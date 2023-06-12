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Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım

Türkiye'nin attığı her adımı anbean takip eden Yunanistan, ikinci kez seçime giderken dikkat çeken itiraflar geliyor. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; 2020 yılında yaşanan krize değindi, Erdoğan'ın o hamlesini hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım
Ekleme: 12.06.2023 - 15:12 Güncelleme: 12.06.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım
İkinci kez seçimlere giden Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilere dair itiraflar geliyor. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın o hamlesi sonrası nasıl paniklediklerini anlattı.

Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalmasını istediğini belirten Dendias, 'Mavi Vatan' sözlerinin ortaya çıkardığı endişeden bahsetti. Türkiye ile diyalog kapılarının kapanmaması gerektiğinin altını çizen Dendias, Türkiye ile yaşanan gerilimlere dikkat çekti.


Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım

ASLA UNUTMAYACAĞIM

Dendias, 2020 yılında gerçekten savaşın eşiğine gelindiğini belirtti. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis'in çıkmasının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.

Bu sürecin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğini bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi.

Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' demesinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' sözleri oldu.

Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİM

Bu olaydan sonra 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Dendias, Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirebilme fırsatı bulduğunu ifade etti.

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