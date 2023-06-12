Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K.'nın kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada işçi servisinde bulunan Sibel Demir hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle sabah saatlerinde mesaiye yetişmek isteyenler trafikte kaldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.Yaralı işçilerden Leman Öztürk, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi ise sürüyor.