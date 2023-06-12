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Asgari ücret 2023 için TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret talimatı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Komisyonda yer alan işveren tarafını temsil eden TİSK'ten ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni asgari ücret için peş peşe açıklama geldi. Asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla hem TL hem de döviz bazlı rekor kırdı. Mevcut durumda net asgari ücret 8506 TL, brüt asgari ücret ise 10008 TL olarak uygulanıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücrete ara zam için çalışmalar 2 ay önceden başladı.

Asgari ücret 2023 için TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret talimatı!
Ekleme: 12.06.2023 - 12:17 Güncelleme: 12.06.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret 2023 için TİSK ve hükümetten peş peşe açıklama! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret talimatı!
Asgari ücrete zam geliyor. Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma arayacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi işveren tarafını temsilen TİSK'ten açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR AÇIKLAMA DA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN

Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Çalışan kesimlerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimesine müsaade etmedik, aynı şekilde devam edeceğiz. Enflasyonun etkilerini azaltacağız.

Temel meselemiz halkımızın refahı olacak, verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz. Önümüzdeki 3 yılı kapsayan OVP'mizi güncelleyeceğiz. Enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar atacağız.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.

Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.

MAAŞLAR ARASINDA ASGARİ ÜCRET İLK ADIM OLACAK

Maaş zamları arasında asgari ücret zammı ilk sırada bulunuyor. Yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi bekleniyor. Bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Burada alınan kararlara göre asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere şu adımlar atılacak:

Maaş zamları belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farklarının yanında refah payları da geçerli olacak.
İlk adım alım gücünü artırmak, ikinci adım ise alım gücünün korunması olacak.
Tüm çalışanları ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi yapılarak sabit gelirlilerin refah düzeyini artırıcı adımlar atılacak.
Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artırılacak refah düzeyi korunacak. 1,5 yıl içinde tek haneli enflasyon hedefi belirlendi.
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