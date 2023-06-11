Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı! MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye düşerken saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, "Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.'TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR'İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, 'Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.' ifadelerine yer verildi.7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır.İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir.