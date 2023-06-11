Ankara'nın sel felaketine bakanlık önlem adı: Bakan Koca ekiplerin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkentte etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında, 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personelinin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu bildirdi.

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili olmaya devam ediyor. Şehri esir alan sel felaketinden etkilenen vatandaşların başına gelebilecek olası kötü ihtimallere karşı Sağlık Bakanlığı önlem aldığını açıkladı.Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz.' ifadesini kullandı.Bakan Koca, 'İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personeli gerekli müdahaleler için görev başında.' bilgisini verdi.