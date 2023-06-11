Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 17.57'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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