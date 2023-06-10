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Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ferhat İ., İstanbul'da ünlü bir elektronik mağazasına gitti. Satın aldığı telefonu, plastiğiyle değiştirerek iade etti. Karşılığında verilen hediye çekiyle aynı mağazasının 7 şubesinden cep telefonu aldığı belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul eden Ferhat İ., pişmanım dese de hakim affetmedi…

Ekleme: 10.06.2023 - 13:12 Güncelleme: 10.06.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…
Dolandırıcılar, bu kez İstanbul'daki ünlü bir elektronik mağazasını hedef seçti. Olay, geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana geldi.

11 ADET TELEFON ALDI

32 yaşındaki Ferhat İ., ünlü elektronik mağazasının Çekmeköy şubesinden 11 marka telefon satın aldı. Daha sonra aynı mağazaya giden Ferhat İ., telefonu hediye aldığını bu nedenle iade etmek istediğini açıkladı. Bunun karşılığında hediye çeki aldı.

7 ŞUBEYİ DOLANDIRDI

Ferhat İ., mağazanın farklı bir şubesine giderek aynı kendisine hediye çeki verildiğini belirterek aynı marka telefon satın aldı. Bu şekilde elektronik mağazasının tam 7 şubesine giden Ferhat İ.'nin eylemleri şubeler arasında gündem olunca durumdan şüphelenen çalışanlar iade edilen telefonları kontrol etti.

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

SAHTE ÇIKTI!

Yapılan incelemede iade adı altında verilen telefonların plastik olduğu ve karşılığında orijinal telefonları alarak dolandırıldıkları ortaya çıktı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaatta 7 mağaza şubesinin dolandırıldığı ve bu nedenle Ferhat İ.'den şikayetçi oldukları ifade edildi.

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

'ZARARI KARŞILARIM'

Şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından yakalanan şüpheli ifadesinde yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek mağazaların zararını karşılayacağını söyledi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiğini beyan ederek 'Dolandırıcılık' suçunu işlediği gerekçesiyle Ferhat İ., hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
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