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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü: Nahyan Togg'un direksiyonuna geçip inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi. Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü: Nahyan Togg'un direksiyonuna geçip inceledi
Ekleme: 10.06.2023 - 19:29 Güncelleme: 10.06.2023 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü: Nahyan Togg'un direksiyonuna geçip inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü: Nahyan Togg'un direksiyonuna geçip inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü: Nahyan Togg'un direksiyonuna geçip inceledi
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