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Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama meydana geldi. Üretimhane kısmında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenilirken MSB işçinin şehit olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında
Ekleme: 10.06.2023 - 10:29 Güncelleme: 10.06.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında
Ankara Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamaya dair, "Saat 8.45 civarında kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyorum. Şuanda Cumhuriyet savcılarımız durumu inceliyor, daha geniş ve detaylı açıklamayı daha net bilgiler geldikten sonra paylaşacağız. Enkaz altında kalan herkese ulaşıldı. Sayın Bakan Yardımcımızdan Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir tesis, kendisi daha detaylı bilgi vermek isteyebilir. Kimyasal tepkime olduğuna dair kanaatler var ama savcılarımız inceleyecek." açıklamasını yaptı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya dair "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun." açıklamasını yaptı.

Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında
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