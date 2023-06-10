Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 5 kişi enkaz altında

Ankara Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamaya dair, "Saat 8.45 civarında kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyorum. Şuanda Cumhuriyet savcılarımız durumu inceliyor, daha geniş ve detaylı açıklamayı daha net bilgiler geldikten sonra paylaşacağız. Enkaz altında kalan herkese ulaşıldı. Sayın Bakan Yardımcımızdan Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir tesis, kendisi daha detaylı bilgi vermek isteyebilir. Kimyasal tepkime olduğuna dair kanaatler var ama savcılarımız inceleyecek." açıklamasını yaptı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya dair "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun." açıklamasını yaptı.