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LPG ithalatı martta yıllık bazda yüzde 48 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 301 bin 98 tona yükseldi.

Ekleme: 1.06.2023 - 10:16 Güncelleme: 1.06.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
LPG ithalatı martta yıllık bazda yüzde 48 arttı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin 'Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Rusya, ABD ve Kazakistan oldu.

LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 48 artarak 301 bin 98 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 43 artarak 34 bin 60 tona yükseldi. İhracat İsviçre, Lübnan, Seyşeller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 29,5 azalarak 77 bin 278 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 342 bin 686 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 76,6 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,5 ile tüplü LPG ve yüzde 9,8 ile dökme LPG satışları izledi.
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