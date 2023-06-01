FETÖ’den yeniden yargılanan Aliye Boydak’a aynı ceza verildi

Kayseri’de FETÖ operasyonları kapsamında örgüte üye olarak destek amacıyla Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticisinin eşi Aliye Boydak, Yargıtay’ın bozma kararı sonucu yapılan yargılamada yine aynı cezaya çarptırıldı.

Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ üyeliği ve örgüte destek amacıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen Boydak holding eski yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi7nde 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Avukatlarının temyize gitmesi sonucu Yargıtay'ın kararı bozmasıyla birlikte mahkeme yerel mahkemede tekrar görüldü. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarılan Aliye Boydak'a mahkeme aynı cezayı tekrar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Aliye Boydak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi, daha sonra yarı oranında artırıma giderek cezayı 9 yıla çıkardı. Takdir indirimi uygulayan heyet, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı ile mevcut durumunun devamına hükmetti.