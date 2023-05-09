  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin ilk dava bugün görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi
Ekleme: 9.05.2023 - 21:17 Güncelleme: 9.05.2023 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davaya devam edildi. Aralarında, bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi.

Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi

Terörist Ahlam Albashır savunmasını bir sonraki celse yapacak

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

'Olaydan sonra düşük yaptım'

Duruşmada savunma yapan Esenler'deki tekstil atölyesinin sahibi Fatma Berkel, Ahlam Albashır'ın bir süre kendileriyle kaldığını, geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu, söyleyen Berkel, “Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız” dedi.

Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi

Davada ilk karar çıktı: Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi

Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak firari sanık Khalil Manje Hussein'in hayatta olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

İstiklal Caddesi saldırısı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de saat 16.20'de bombalı saldırı meydana gelmişti. Ahlam Albashır isimli kadın teröristin bir bank üzerine bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu altı kişi şehit olmuş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirilmişti. PKK ise yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmemişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .