AK Parti seçim otobüsüne saldırı: PKK sloganları attılar Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler!

İzmir'in Buca ilçesinde önceki gün (Pazartesi) akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan ve ekibini taşıyan seçim otobüsü mahalle mitinginden dönerken saldırıya uğradı. İddiaya göre, PKK sloganı atan grup otobüsün camlarını kırdı. Saldırıda Sayan'ın ekibinden 3 kişi yaralandı. Sayan'ın danışmanı kafasına okey ıstakasıyla vurulması sonucu yaralınken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çirkin saldırıyla ilgili Savcı Sayan Twittter adresinden açıklama yaptı.Sayan attığı tweette, 'Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından, bugün saat 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir' dedi.Sayan, diğer tweetinde ise, 'Siz Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsunuz. Ben İzmir'de yaptığım seçim çalışmalarında her yer yerde sizin seçim ofislerinizi ziyaret ettim. Bugün kumarhanenin önünden otobüsümüzle geçerken, kumarhanede oturanlar zafer işaretleri ile bana saldırıp Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bana hakaret ettiler, otobüsümüzün camını kırdılar. Aşağıya inip niye bunu yapıyorsunuz?' diyen danışmanımın kafasını okey ıstakasıyla kırdılar. Arkadaşları danışmanımı polislerle birlikte zor kurtarmışlar. Hala saldırıyı biz yapmış oluyoruz. Biz gecenin bir yarısı çalışmadan dönerken niye saldıracağız? Akıl mantık bunu kabul eder mi ? 5 gün önce otobüsümün camını parçaladınız. 2 gün önce Buca Gölet'te piknik alanında seçim minibüslerinizle otobüsümün önünü kesip yol vermediniz, dakikalarca zafer işareti yaparak halay çektiniz. Sloganlar attınız yine sakinliğimizi koruduk. Siz saldırılarla bizi korkutacağınızı mı zannediyorsunuz?' dedi.Sayan, 'Size boyun eğeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Bugüne kadar yalan iftira ve baskı ile işi götürmeye çalıştınız. Artık bunları unutun. Bugüne kadar bütün tahriklerinize rağmen memleketimizin selameti ve huzuru için hep sustuk. Tahriklerinize rağmen duruşumuzu bozmadık. Biliyorum topladığım kalabalıklar, yaptığım çalışmalar, birlik ve beraberlik sözlerim sizi rahatsız etmiş. Ama biz kardeşlik sözlerini söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca Bu kumarhane ne zamandan beri sizin seçim ofisiniz oldu. Karar verin bu mekan kumarhane mi? Seçim ofisiniz mi?' diye konuştu.AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan, yaşadıkları saldırıyla ilgili konuştu. Sabah'ın haberine göre Sayan, 'Saldırıya uğruyan biziz ancak iftirayla bizi saldırmış gibi gösteriyorlar. Seçim çalışmaları sırasında günde kaç tane kahvehaneye giriyoruz. Hiç bir problem yaşamadık. 3 gün önce otobüsümüzün camını kırdılar. Bunu duyurmadık. Kardeşlik söylemleriyle Kürt kardeşlerimi uyandırıyorum. CHP'nin pisliklerini anlatıyorum. Bunları anlatınca ve kaybedeceklerini anlayınca saldırıya geçtiler. 15 Mayıs akşamının sokak provasını yapıyorlar. Dün saldırıya uğruyoruz. Arkadaşlarımız yaralanıyor. Biz mağdur oluyoruz. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç utanmadan benim 30 kişi ile Kılıçdaroğlu afişlerinin asıldığı kıraathaneyi bastığım yalanını uyduruyor. Hem yalancı hem iftiracı. Ben her yerde CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bürolarını ziyaret ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevda Kılıç'ın söylediklerinin bir tanesi doğruysa ben adaylıktan çekileceğim' dedi.