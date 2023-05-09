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Açıklandı! Kamu işçisi zam oranı için müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranını açıklıyor. Başkan Erdoğan zam oranını yüzde 45 olarak belirlediklerini açıkladı.

Açıklandı! Kamu işçisi zam oranı için müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ekleme: 9.05.2023 - 10:34 Güncelleme: 9.05.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Açıklandı! Kamu işçisi zam oranı için müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi zammı için bugünkü son toplantının ardından rakamları duyurdu. Kamu işçisi zam oranı ile 700 bin kamu işçisinin geliri artacak.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANINI AÇIKLADI

Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Buna göre kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu.

Taban ücret ise 15 bin TL oldu.

Erdoğan: Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN SON GÖRÜŞME SAAT 11:00'DE GERÇEKLEŞTİ

TÜRK-İş, HAK-İş ve hükümet bugün saat 11:00'de başlayan toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Toplu İş Sözleşmesi için imzalar atılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN AÇIKLAMA: EMEĞİN LEHİNE KARAR VERECEĞİZ

Dün katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

"700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE SOSYAL VE MALİ HAKLAR BELİRLENECEK

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nün bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde imzalanması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Protokolün, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.

MİLYONLARCA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

AĞUSTOS AYI MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ: Ağustos ayında kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarının 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Buradaki görüşmelerde masaya gelecek olan oranlardan birisi de kamu işçilerine yapılan zam oranı olacak. Böylece bugün açıklanacak oran Ağustostaki toplu sözleşmede belirleyici olacak.
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