Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'in konuğu oldu.Bozdağ burada, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadığı olayla ilgili soruya yanıt verdi.Olayda saldırıyı gerçekleştiren kadar İmamoğlu'nun tutumunun da kınanması gerektiğini söyleyen Bekir Bozdağ, şu ifadelerle devam etti;Erzurum'daki olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınanlar var. Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı.Bekir Bozdağ'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması! Gözaltına alınanlar var...Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki olayı ise şu şekilde;Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;Seçim Şanlıurfa'da iyi gidiyor. Bir defa Şanlıurfa özelinde Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize karşı büyük bir muhabbet var. İnsanlar beni yönlendiriyor bak şuraya biraz daha fazla bak şurada eksiklik var orayı tamamla, şurada aksayan bir yön var o aksaklığı gider diye Şanlıurfa'da insanlar AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın daha büyük destek alması için dua ediyor çalışıyor öte yandan da bizzat şahsımı ve bütün arkadaşlarımızı da yönlendiriyorlar. O yüzden Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Bu sevgi ve saygının sandıklara da yansıyacağına yürekten inanıyorum.Bence İstanbul mitingi seçimin sonucuna dair de çok şey söyler 14 Mayıs'a dair de çok şey söyler. Çünkü İstanbul Türkiye'dir. Sebebi İstanbul Türkiye'nin 81 ilinden göç almış ve her ili etkileyen de bir duruşu vardır. İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir. İstanbul bir liderin arkasında duruyorsa Türkiye o liderin arkasında duruyor demektir. Çünkü İstanbul Türkiye'nin her ilini temsil ediyor.İstanbul'daki bu miting İstanbul'un ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın yanında ardında saf tuttuğunu Cumhurbaşkanımıza ve milletvekilliğinde AK Parti'ye büyük bir destek vereceğinin Türkiye'ye ve dünyaya ilanıdır. Esasınde 14 Mayıs'ın sonucunu İstanbul dün ilan etmiştir. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Başkanımız Erdoğan ve parlamentoda da Cumhur İttifakı diye mesajını bütün dünyaya verdiğini düşünüyorum.Tabi seçim güvenliği şu anda Türkiye'de en üst düzeyde. Bu geçmiş dönemlerde böyleydi. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi seçimdir. Dünyada en güvenilir seçim yapan ülkelerin başında Türkiye gelir. YSK ve seçim yöntemimiz bütün dünya tarafından da takdir görmektedir. Anayasa ve yasalarımıza göre seçimlerin genel yönetim ve denetimi YSK tarafından yargı eliyle de yapılmaktadır. Usulsüzlük, ihbar ve şikayetler YSK tarafından karara bağlamaktadır. Seçimi fiilen partiler yapmaktadır. Partilerin yaptığı bir seçimde hile olması mümkün değil. Her sandıkta 1 başkan 6 üye toplam 7 görevli var. Bunun 5'i parti temsilcilerinden oluşur. Bu kadar insanın 200 binden fazla sandıkta bir araya gelip ittifak etmesi CHP'li İYİ Partili MHP'li seçmenlerin aynı yerde buluşması fiilen mümkün değildir. O yüzden burada fiili bir imkansızlıkta var. Seçim güvenliğine ilişkin bir takım iddialarda bulunuyorsa ya gerçeği çarpıyor ya da bizim seçimi yasalarımızı ve uygulamalarımızı bilmiyor ve bir haberdir.