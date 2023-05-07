MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü.
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.
Örgütün sözde yönetici kadroları hedef alınıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor. Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.
Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.
Bir terörist daha sarı torbada
MİT, hedefine kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı aldı. Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ise etkisiz hale getirildi.
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