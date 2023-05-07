MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor. Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.MİT, hedefine kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı aldı. Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ise etkisiz hale getirildi.