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İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor

AK Parti'nin İstanbul mitingi, seçime bir hafta kala "Türkiye Sana Emanet" ana temasıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın iki, Maltepe Etkinlik Alanı'nın beş katı büyüklükte olduğundan tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Miting alanına girişler saat 11.00 itibarıyla başladı. Miting alanına 15 ayrı noktadan giriş yapılıyor. Tarihi mitingde 12 bin 600 personelin görev alıyor. Miting teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden daha gelişmiş bir teknik alt yapıyla hazırlandı.

İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
Ekleme: 7.05.2023 - 13:49 Güncelleme: 7.05.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
AK Parti'nin İstanbul mitingi, seçime bir hafta kala 'Türkiye Sana Emanet' ana temasıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Saat 11.00 itibariyle alana girişler başladı. Tarihi güne en yakında şahitlik etmek isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ı sahnenin en önünden izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Alana girişlerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar koşarak meydana akın etti. Engelli ve ayakta duramayacak kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşlar içinse sahnenin sağ tarafında ayrı bir alan oluşturuldu.

HER YAŞTAN İNSAN MEYDANDAYDI

Genç, yaşlı, kadın, erkek; Türkiye'nin her rengini yansıtan, her yaştan insan seli miting alanını hınca hınç doldurdu.

BİNİ AŞKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE YAPTIRDI

Tarihi mitinge basın mensuplarının ilgisi de oldukça yoğundu. Yerli ve yabancı olmak üzere toplamda binin üzerinde basın mensubu, Büyük İstanbul Mitingi'ni takip etmek için akredite yaptırdı.

İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor

10 MİLYON ENGELLİ ADINA GELDİM

Muhammed İkbal (40), 'Ben buraya 10 milyon engelli adına katılıyorum. Bu 10 milyon engelinin çoğu haklarını biliyor mu bilmiyorum ama ben bildiğim için buradayım. Milyonlarca insan devletten yardım alıyor. Hasta bezinden evde bakımına kadar her şeyimiz devlet karşılıyor. Daha önce bunlar olmuyordu. Daha önce hastanenin önünden geçemezdik. Ayağım kırılmıştı. Zor bela kendimi hastaneye atmıştım. Bana bakan da doktor değil hasta bakıcıydı. O günlerden bu günlere geldik. Onun için buradayım' dedi.

ERDOĞAN SEVGİSİ İÇİN BURADAYIM

Kenan Bilgin, 'Erdoğan için buradayız. Hava sıcak ve basık olmasına rağmen Erdoğan sevgimizden sabahın erken saatlerinde daha alan dolmadan geldik. Yerimizi aldık. Erdoğan için buradayız' ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE VEİRLEN ÖNEM ERDOĞAN DÖNEMİNDE ARTTI

Necla Özyılmaz, 'Erken saatte geldim. Ben engelliyim. Normalde engelliler için özel yer olduğunu bilmiyordum. Ama mutluyuz. Çok özel hissettik kendimizi. Ortopedik hastayız. Engellilere verilen hizmet Erdoğan döneminde arttı. Erdoğan başardı. Allah bin kere razı olsun. Bize her yerde kapı açıldı. Her yere rahat bir şekilde girip çıkıyoruz.' diye konuştu.

İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
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