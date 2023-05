İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor

AK Parti'nin İstanbul mitingi, seçime bir hafta kala 'Türkiye Sana Emanet' ana temasıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Saat 11.00 itibariyle alana girişler başladı. Tarihi güne en yakında şahitlik etmek isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ı sahnenin en önünden izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Alana girişlerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar koşarak meydana akın etti. Engelli ve ayakta duramayacak kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşlar içinse sahnenin sağ tarafında ayrı bir alan oluşturuldu.Genç, yaşlı, kadın, erkek; Türkiye'nin her rengini yansıtan, her yaştan insan seli miting alanını hınca hınç doldurdu.Tarihi mitinge basın mensuplarının ilgisi de oldukça yoğundu. Yerli ve yabancı olmak üzere toplamda binin üzerinde basın mensubu, Büyük İstanbul Mitingi'ni takip etmek için akredite yaptırdı.Muhammed İkbal (40), 'Ben buraya 10 milyon engelli adına katılıyorum. Bu 10 milyon engelinin çoğu haklarını biliyor mu bilmiyorum ama ben bildiğim için buradayım. Milyonlarca insan devletten yardım alıyor. Hasta bezinden evde bakımına kadar her şeyimiz devlet karşılıyor. Daha önce bunlar olmuyordu. Daha önce hastanenin önünden geçemezdik. Ayağım kırılmıştı. Zor bela kendimi hastaneye atmıştım. Bana bakan da doktor değil hasta bakıcıydı. O günlerden bu günlere geldik. Onun için buradayım' dedi.Kenan Bilgin, 'Erdoğan için buradayız. Hava sıcak ve basık olmasına rağmen Erdoğan sevgimizden sabahın erken saatlerinde daha alan dolmadan geldik. Yerimizi aldık. Erdoğan için buradayız' ifadelerini kullandı.Necla Özyılmaz, 'Erken saatte geldim. Ben engelliyim. Normalde engelliler için özel yer olduğunu bilmiyordum. Ama mutluyuz. Çok özel hissettik kendimizi. Ortopedik hastayız. Engellilere verilen hizmet Erdoğan döneminde arttı. Erdoğan başardı. Allah bin kere razı olsun. Bize her yerde kapı açıldı. Her yere rahat bir şekilde girip çıkıyoruz.' diye konuştu.