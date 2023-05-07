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İstanbul'da hurda deposu alev alev yandı

Kağıthane'de hurda malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve patlama seslerinin duyulduğu depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekleme: 7.05.2023 - 09:31 Güncelleme: 7.05.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da hurda deposu alev alev yandıİstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi üzerinde bulunan hurda deposunda saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurda malzeme ve molozların toplandığı depodaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Söndürme çalışmaları sırasında iş makinaları da kullanılırken, alevler bir saat süren çalışmaların ardından çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

İstanbul'da hurda deposu alev alev yandı

'Ateşten yangın çıkartıyorlar'

Çevre sakini Şener Menekşe, “Her gece duman, kütürtü, ateş burada sürekli rahatsız oluyoruz. Astım hastamız var, evde dumandan duramıyoruz. Kabloymuş kimyasalmış yakıyorlar, bakır çıkarmak için.

Şimdi de ateşten yangın çıkartıyorlar. Geri dönüşüm yapıp toz yapıp mahalleyi dumana boğuyorlar. Orman vasfını yitirdi deyip her yeri kesip kırıyorlar.

Belediyeye, Zabıta Müdürlüğü'ne şikayet ettiğimiz halde 'Kimse bir şey yapamaz, burası bizim yerimiz' diyerek geçiyorlar. Biz burada mahalleli olarak çok mağduruz. Bu yangını da kendileri çıkartıyor' dedi.

İstanbul'da hurda deposu alev alev yandı

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