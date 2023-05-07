  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan yeni bir keşif, Uranüs'ün uyduları Titania ve Oberon'un yaşamı desteklemek için yeterince sıcak okyanuslara sahip olabileceğini gösterdi.

Ekleme: 7.05.2023 - 14:34 Güncelleme: 7.05.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu
Uranüs'ün diğer büyük uydularının, bir yeraltı okyanusunun donmasını önlemek için gereken ısıyı muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma bu düşünceye meydan okudu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 1980'lerde Voyager 2'nin Uranüs'e yakın geçişlerinden elde edilen verileri yeniden analiz ettikten ve gezegenin en büyük beş buzlu uydusunda su belirtileri aramak için bilgisayar modellemesini kullandı.

ALANINDAKİ İLK ÇALIŞMA

Söz konusu çalışma, Uranüs'ün uyduları Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda'da iç yapı ve yapının nasıl geliştiğini belirleyen ilk araştırma olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacılar, Uranüs'ün dört uydusunda okyanus çekirdeği buldu. Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, bu su kütlelerinin her birinin onlarca kilometre derinliğinde olacak kadar geniş olabileceğini ortaya koydu.

Bununla birlikte bilim adamları, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'un bir okyanusu barındırmak için gerekli olan iç ısıyı muhafaza edecek kadar yalıtılmış olduğunu belirledi.

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

İKİ UYDUDA ISI KAYNAKLARI BULUNDU

Bilim adamları, daha da iyisi, Titania ve Oberon'da bu okyanusların potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabileceğini söyledi. Bu teori ayrıca uyduların kayalık mantolarında sıcak sıvı salan ve bir okyanusun sıcak bir ortamı korumasına yardımcı olabilecek bir ısı kaynağının keşfedilmesiyle desteklendi.

Uranüs'ün etrafında dönen en az 27 uydusu bulunuyor. En büyük dördü bin 160 km genişliğindeki Ariel'den bin 580 km çapındaki Titania'ya kadar uzanıyor.


Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Uzmanlar, boyutu göz önüne alındığında, radyoaktif bozunmanın oluşturduğu sıcaklık nedeniyle, ikincisinin büyük olasılıkla iç ısıyı koruyacağına uzun zamandır inanıyorlar.

Dünya'da gezegenimizin verdiği ısının yüzde 50'si uranyum ve toryum gibi elementlerin radyoaktif bozunması tarafından üretiliyor.

Uranüs'ün diğer büyük uydularının, bir yeraltı okyanusunun donmasını önlemek için gereken ısıyı muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma bu düşünceye meydan okudu.

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...
Atatürk Havalimanı'ndaki yürüyen merdiven ile asansorleri çalışmıyor
İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek