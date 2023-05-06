Deprem bölgesinde 2 ayda 33 bin artçı deprem meydana geldi

Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremiyle sarsıldı.Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.Deprem 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Yaşanılan depremlerin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre, depremin üzerinden geçen 2 ay içinde toplam 33 bin 77 artçı sarsıntı yaşandı.AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (7.6) depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasından 33 bin 777 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir.