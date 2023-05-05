Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi. Operasyonda gözaltına alınan H.T'nin, sözde şehir yapılanmasında görevli örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.