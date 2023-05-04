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Beyaz Gazete
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Metroda dehşet! Boğarak öldürdü

ABD'nin New York eyaletinde metroda korkunç bir cinayet yaşandı. Henüz sebebi netleşmeyen tartışma sonrası çıkan kavgada eski ABD askeri evsiz bir adamı feci şekilde öldürdü.

Ekleme: 4.05.2023 - 09:42 Güncelleme: 4.05.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Metroda dehşet! Boğarak öldürdü
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde dün bir skandal yaşandı. Bir zamanlar Times Meydanı'nda performans sergileyen yetenekli bir Michael Jackson taklitçisi Jordan Neely son yıllarda evsiz olarak hayatına devam ediyordu.

Dün New York'ta F trenine binen ve eyaletin kuzeyine gitmek isteyen Neely hayatını kaybedeceğinden habersizdi. Metro'da 24 yaşındaki eski bir ABD Deniz Piyadesi ile tartışan Neely bir anda 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Eski asker ve çevredeki bir kişitarafından yere yatırılan ve dakikalarca 'boğulan' Neely, Broadway-Lafayette'e durağında tamamen bilincini yitirdi. Hastaneye kaldırılan Neely tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı, olay ABD'de infial yarattı.

DESTEK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE
Birçok kişi metroda bulunan kişilerin polisi aramamasını eleştirirken bazı ABD'liler Neely'nin çevredekilere rahatsızlık verdiğini belirten eski askerin genç adamı öldürmesini savundu.

Olaya tanık olan Shifa Rahman 'Bu korkunç bir linçti - yardıma ihtiyacı olan birinin öldürülmesiydi' dedi.

47 yaşındaki King James, olay meydana geldiğinde F treninde ayrı bir metro vagonunda olduğunu söyledi. James, sıcak ve ferah istasyonun kendisi gibi dilenciler için bir buluşma yeri olduğunu söyledi.

Bazı görgü tanıkları ise olay başlamadan önce Neely'nin kendi kendine konuşarak şikayet ettiğini olayın da buradan patlak verdiğini aktardı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

New York eyalet meclis üyesi Tiffany Cabán Twitter'da yaptığı açıklamada, 'Evsizlik, akıl hastalığı, açlık ve hayal kırıklığı yaşayan insanlar şefkat ve travmaya dayalı bakıma ihtiyaç duyar ve bunu hak eder' dedi.

Neely'yi boğan eski askerin adı henüz açıklanmadı. New York Adli Tıp Kurumu'nun ölümün cinayet olduğuna karar verdiği bildirildi. Öte yandan söz konusu şahsın yargılanmasına önümüzdeki günlerce başlanacağı ancak mahkeme tarihinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
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