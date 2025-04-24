Murat Kurum uyardı: İstanbul'un kaybedecek bir saniyesi bile yok

İstanbul'da dün peş peşe şiddetli depremler meydana geldi...Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde ve sonrasında 5.9 şiddetinde meydana gelen depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.AFAD'dan İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan yeni açıklamada, büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı depremin yaşandığı belirtildi.Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumları teyakkuz moduna geçti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem haberinin alır almaz Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.Gece boyunca yapılan çalışmaları tek tek denetleyen Bakan Murat Kurum, bugün kameralar karşısına geçerek depremdeki son durumu paylaştı.Murat Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Ben İstanbul'da, Kocaeli'de Yalova'da ve Trakya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. Bin 399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz. Yurtların incelemelerini yaptık. Yurtlarda bir hasar tespit edilmedi. Bugün de hastanelerimizin incelemesini yapacağız. Tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Kamu binalarıyla ilgili gelen neticeleri 4 gün içerisinde vatandaşlarımıza duyuracağız.Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyor, bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, bu dönüşümü hep birlikte gerçekleştirelim dedik. 13 yıl önce Cumhurbaşkanımız bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz sloganıyla seferberlik başlatmıştı. Çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. 1,5 milyon riskli bina olduğu, bunların yüzde 30'unun dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm gözardı edilecek, ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalı. Yapı stoğunun bir saniye bile kayba tahammülü yok. 39 ilçemizde 365 alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha kararlı olacağız. Daha hızlı, daha büyük projelerin adımlarını hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz.Özetle; devletimiz tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için canla başla tüm birimleriyle çalışmaktadır. Milletimize ve deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul için her saniye değerli, vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir mili güvenlik meselesidir. Seferberlik şuuru anlayışı göstermemiz gereken bir konudur. Siyaseti, politikayı bir yana bırakmayı ve bu işe odaklanılmasını hepimizden bekliyor İstanbullular... 16 milyon İstanbullunun canı ve geleceği söz konusu, siyasete ve polemiğe yer yok. Burada siyaset olmaz.Ayrıntılar geliyor...