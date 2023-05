HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı.Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisi dikkat çekerken HDP kanadından her gün el yükselten açıklamalar geliyor.Kılıçdaroğlu'na her türlü desteği veren HDP'ye neler vaat edildiği açıklanmazken HDP'liler yaptıkları açıklamalarla verilen vataleri açıklamayı sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Bitlis mitinginde konuştu.Daha önce terör elebaşı Öcalan'a özgürlük getireceğiz gibi vaatlerde bulunan HDP'liler son günlerde yaptıkları açıklamalarda cezaevlerini boşaltacağız vurgusu yapmayı sürdürüyor.Mithat Sancar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, zindanlarda tutulan kardeşlerini özgürlüğe kavuşturacaklarını söyledi.Skandal açıklamalarını sürdüren Sancar, seçimlerin hemen ardından terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle kayyum atnaan belediyeleri tekrar alacaklraını belirtti.Bitlis mitinginde kara propaganda yapan Mithat Sancar şunları söyledi:Halkımızın iradesine kayyumlarla darbe yapan, siyasetçilerimizi kumpas davalarıyla cezaevlerinde rtehin tutanlar bu darbeci rejimin sahipleridir. AKP-MHP iktidarı mutlaka göndereceğiz. Kayyum atanan belediyelerimize halkımızın iradesi ile yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksız rehin tutulan kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu günler yakındır. Bizler kazanınca ülkedeki tüm emekçiler, yoksullar ve hepimiz birlikte kazanacağız. Demokrasiyi ve barışı biz getireceğiz. Onun için Meclise en yüksek temsiliyette girmemizi sağlamanız gerekiyor.