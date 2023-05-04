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Beyaz Gazete
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HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız

Seçimlere kısa bir süre kalmışken el yükselten HDP'liler skandal açıklamalarını sürdürüyor. Bitlis'te konuşan Mithat Sancar seçimi kazandıkları takdirde, "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" dedi.

HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Ekleme: 4.05.2023 - 15:45 Güncelleme: 4.05.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı.

Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisi dikkat çekerken HDP kanadından her gün el yükselten açıklamalar geliyor.

HPD VE PKK'YA NE VAAR EDİLDİ?
Kılıçdaroğlu'na her türlü desteği veren HDP'ye neler vaat edildiği açıklanmazken HDP'liler yaptıkları açıklamalarla verilen vataleri açıklamayı sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Bitlis mitinginde konuştu.

Daha önce terör elebaşı Öcalan'a özgürlük getireceğiz gibi vaatlerde bulunan HDP'liler son günlerde yaptıkları açıklamalarda cezaevlerini boşaltacağız vurgusu yapmayı sürdürüyor.

ZİNDANLARDA TUTULAN KARDEŞLERİMİZİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ
Mithat Sancar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, zindanlarda tutulan kardeşlerini özgürlüğe kavuşturacaklarını söyledi.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİ GERİ ALACAĞIZ
Skandal açıklamalarını sürdüren Sancar, seçimlerin hemen ardından terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle kayyum atnaan belediyeleri tekrar alacaklraını belirtti.

HEPİMİZ BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
Bitlis mitinginde kara propaganda yapan Mithat Sancar şunları söyledi:

Halkımızın iradesine kayyumlarla darbe yapan, siyasetçilerimizi kumpas davalarıyla cezaevlerinde rtehin tutanlar bu darbeci rejimin sahipleridir. AKP-MHP iktidarı mutlaka göndereceğiz. Kayyum atanan belediyelerimize halkımızın iradesi ile yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksız rehin tutulan kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu günler yakındır. Bizler kazanınca ülkedeki tüm emekçiler, yoksullar ve hepimiz birlikte kazanacağız. Demokrasiyi ve barışı biz getireceğiz. Onun için Meclise en yüksek temsiliyette girmemizi sağlamanız gerekiyor.
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