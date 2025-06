Mehmetçik vatan nöbetinde! MSB'den anlamlı paylaşım

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.Ülkemizin yanı başında artan çatışmaların ardından kahraman askerlerimiz teyakkuzda görevlerini icra ediyor.Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 'Eğitimli, donanımlı ve hazır...' ifadeleri kullanıldı.Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan diğer karede ise kahraman askerlerimizin zorlu şartlar altında tuttuğu nöbete yer verildi.Paylaşımda 'Hazır! Daima hazır!..' ifadeleri kullanıldı.Bu mesaj, kaynaklar tarafından herhangi bir tehdide karşı kahraman askerlerimizin teyakkuzda olduğu şeklinde yorumlandı.Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.