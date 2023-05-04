Fatih Dönmez'den doğalgaza kavuşan aileye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, doğalgaza kavuşan bir ailenin evine misafir oldu.Eskişehir'in Han ilçesinde yapılan doğalgaz töreninin ardından Döndü Başaran'a ait evi ziyaret eden Dönmez, aile fertleri tarafından karşılandı.Doğalgazın hayırlı olmasını temenni eden Bakan Dönmez, doğalgazlı ocakta demlenen çay eşliğinde bakanlığın Türkiye'deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.Bakan Dönmez'e ziyarette, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı da eşlik etti.81 il ile 750'yi aşkın ilçenin tamamında doğal gazın bulunduğunu kaydeden Dönmez, 'Artık kendi doğalgazımız da çıktı. Daha rahatız inşallah. Bundan sonra hızlanarak kalan ilçeleri de önümüzdeki dönem birer birer tamamlayacağız.' diye konuştu.Eskişehir'de doğal gazın ulaşması gereken bir ilçenin kaldığını ve yıl sonuna kadar o ilçeyi de doğal gazla buluşturacaklarını ifade eden Dönmez, 'Sıra artık eski beldelerimizde. Şimdi yeni mahalle oldular. Oralarda da yaygınlaştıracağız, inşallah. Bu yıl içinde bütün Eskişehir ilçeleriyle birlikte inşallah doğalgaz kullanmaya başlayacak.' dedi.Bakan Dönmez, 'Başaran'ın ikram ettiği çayın konutlardaki tüm doğal gaz faturalarının ilk ay ısınma dahil ücretsiz olma müjdesinin ardından demlendiğinin' hatırlatılması üzerine, 'Aslında nasipli bir ailemiz. Biz ilk doğalgaz kullanmaya başladığımızda fatura ödedik. Kimse bize böyle bir hediye vermedi.Sizin nasibiniz varmış, öyle diyelim. İlk ay bizden, bundan sonra da mutfak ve sıcak su kullanımlarınızı bir yıl süreyle inşallah biz karşılayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öyle bir müjdesi oldu. Çocuklarımıza iyi bir altyapı bırakacağız. Gazımız olacak, petrolümüz olacak. Biz çektik, onlar çekmesin.' ifadesini kullandı.Ev sahibi 72 yaşındaki Döndü Başaran ise gazetecilere, doğal gazı bundan sonra evinde kullanabileceği için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.Daha önceden sobayla ısınma ihtiyacını karşıladıklarını, bu durumun birtakım zorlukları beraberinde getirdiğini anlatan Başaran, evlerine ulaştırılan doğal gaz sayesinde daha konforlu bir yaşama kavuşacaklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Dönmez'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.