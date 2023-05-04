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Balıkesir'de AK Parti seçim aracı 2 kişinin saldırısına uğradı: O anlar kamerada

Erdek ilçesinde AK Parti'nin seçim aracı, 2 kişinin yüksek sesle müzik çaldığı iddiası ile saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 4.05.2023 - 12:18 Güncelleme: 4.05.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de AK Parti seçim aracı 2 kişinin saldırısına uğradı: O anlar kamerada
Türkiye tarihinin ne önemli seçimlerine sayılı günler kaldı.

Bu süreçte yurdun dört bir yanında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Adaylar mitinglerini sürdürürken, partilere ait seçim araçları ve stantlarda da çalışmalar devam ediyor.

Heyecan dolu günlerde zaman zaman saldırılar da kaçınılmaz oluyor.

Araca saldırıp tehditler savurdu
Bu kez olayın adresi Balıkesir.

Bir restorandan çıkan 2 şahıs, Erdek ilçesinde dolaşan AK Parti seçim aracında yapılan müzik yayının yüksek sesli olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı.

Araçta Erdek AK Parti Kadın Kollarına mensup 7 bayan bulunurken, şahıslardan birinin kapıyı açarak kadınları tehdit ettiği iddia edildi.

Olaya müdahale etmek isteyen araç sürücüsünün ise B.K. isimli şüpheli tarafından darbedildiği öne sürüldü.

"Provokatörlükten yana değiliz"
Olayı haber alan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, şu ifadeleri kullandı:

Şu an Erdek Emniyeti'nin önündeyiz. İstemediğimiz, hazmetmediğimiz bir durumdan dolayı buradayız. Biz Erdek'te temiz, düzgün bir siyasetten yanayız. Bazıları ise Erdek'te temiz siyaseti bozmaktan yana. Biz Erdekliler olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyoruz. Bizim düğünümüz de bir, cenazemiz de bir. Biz provakatörlükten yana değiliz. Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademiz ile açıklama imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır.

"Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz"
MHP Erdek ilçe başkanı Davran ise sağduyu çağrısı yaparak, "Münferit bir olaydır. AK Parti seçim aracımıza saldırı oldu. Herhangi bir yere çekmiyoruz. Seçime 10 gün kaldı. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz." dedi.

2 saldırgan gözaltında
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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